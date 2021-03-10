日本女子偶像組合「=LOVE」於2017年成軍，由12位少女組成，AKB48前一姐指原莉乃親自擔任製作人。雖然出道只有四年，22歲靚女成員佐竹音乃上月就以發現其他想挑戰的新工作為由，決定離隊，近日更被爆賣淫搵「契爺」，轉行從事不道德交易。

孖「契爺」上房聚餐

佐竹音乃宣佈畢業後，上周六舉行畢業演唱會，並於月底就會正式退團。日媒《週刊文春》近日報道指，佐竹於上月25日黃昏6時左右，被影到戴着口罩及穿着白色外套鬼祟現身酒店，隨後一名年約40至50歲的中年男子落樓與她會面。兩人搭電梯上房時保持着一定距離，以免露出馬腳，佐竹在房間逗留大約一個半小時後離去。據悉，中年男子是某高級交友俱樂部的其中一名「契爺」會員，男會員付五萬日圓（約3,571港元）入會後，就會定期收到推薦的「囡囡」名單。報道還爆出介紹佐竹的會員電郵除附有她的三圍資料外，上面還寫着「希望10Set15」，意思即是會員支付15萬日圓（約10,700港元）介紹費，以及10萬日圓（約7,142港元）「肉金」，就可與她共度春宵，不過有男會員就直言收費便宜到令人不安。俱樂部的離職員工爆料，指佐竹已透過俱樂部成功與多名男會員進行性交易，收入似乎相當可觀。佐竹早前宣佈畢業時表示：「在=LOVE活動時，認識很多不同人士，發現想挑戰的新工作，今後會努力向前。」如今她卻被爆轉行賣淫，全力搵「契爺」照顧，但其經理人公司就否認：「向她確認過，雙方只是在房內聚餐。」製作人指原莉乃昨日亦在YouTube上道歉，又指佐竹即將引退藝能界，呼籲傳媒不要追訪她，而「=LOVE」的23歲隊長山本杏奈表示很多成員落淚，又指需要很長時間才能令fans回復對組合的信任。

女社長涉性騷擾

此外，女星堀北真希、黑木美沙所屬的大型事務所「SWEET POWER」的53歲女社長岡田直弓被爆性騷擾，有事務所關係人士爆料，指受害人被事務所發掘後入行做演員：「岡田寓所位於東京豪宅區一幢大廈的三樓，而實際上是讓受害人入住。岡田睡房有一張雙人床，她會叫受害人入房，並摸她身體。」據悉，受害人亦曾向好友指她與岡田同睡一床一年半，其間在床上被逼與她拖手，感到非常嫌惡。不過記者訪問受害人時，她拒絕回答，而岡田則否認其事，又指上址是公司宿舍，住了幾個人，而且每人都有一張雙人床。