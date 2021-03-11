香港第四波疫情放緩，加上疫苗接種計劃展開，港府日前開始放寬部份限聚令限制，多個商場搞現金回饋，刺激市民抑壓多時的購物慾，疫後消費力爆發，剛好H&M在這個時候，與愛爾蘭設計師Simone Rocha推出聯名系列，今日正式在銅鑼灣店發售。系列有齊Simone Rocha招牌的英式可愛夢幻風、公主泡泡袖、珍珠細節及透明紗絹用料等，最貴的產品$2,000有找，但和品牌本身定價過萬元的設計非常相似，在「平着潮牌」的理念下更加抵買，過百人今早排隊搶購，場面熱鬧。

因疫情關係，大陸遊客和水貨客大幅減少，今次排隊的大多是香港人，很多人自言是Simone Rocha的忠粉，主要買來自己穿或收藏，不打算炒賣；亦有人指自己一段時間沒外出shopping，難得可以以平近5倍的價錢買到Simone Rocha的設計，排幾個鐘也值得，反映市民在經濟環境欠佳下，消費更精打細算。系列今早8點正式開賣，跟足防疫規定，分多個時段限人數入場，8點至11點30分只開放給social media的遊戲得獎者，及昨天一早排隊攞籌的顧客，有人準備好購物清單，慳時間「照單執藥」。

排頭的兩人是遊戲得獎者，今早7點已排定隊，最後花了一萬多，滿載而歸。訪問了幾位客人，最受歡迎的產品是連身裙和頭箍及耳環等飾物，Silas特意來買黑紅碎花連身裙給老婆，而Jasmine就target吊帶slip dress；買了蝴蝶結飾手挽袋的吳小姐，指自己本身對Simone Rocha不太認識，但在IG看到很多廣告和明星穿，覺得品牌很少女很喜歡，所以特意來購買。Jenny和Herman則是昨日早上8、9點來排隊攞籌的顧客，兩人皆花了近萬元，Herman指自己本身也喜歡女裝，不會穿但會拿來收藏。

H&M x Simone Rocha聯名系列由11點30開始開放給公眾購買，未夠11點已經大排長龍，現場目測有至少100人。第二輪排頭位的女士，9點多已經來排隊，更有不少人朝早買完再排隊買過，每round只有15分鐘時間，人們瘋狂搶購，人人手持兩三袋戰利品，展示驚人的購買力，到12點大部分貨品已被清光，尤其是最好賣的連身裙和飾物，只剩下T-Shirt、衛衣和少量鞋履。

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