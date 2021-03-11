韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth）昨晚播出第7集，不過由於撞正李昇基的新劇《Mouse》，令《西西弗斯》的收視急跌至4.633%，創劇集新低。《西西弗斯》將於今晚播出第8集，香港劇迷可於Netflix上追看。

曹承佑正面反擊

昨晚的劇情講到朴信惠成功救出曹承佑，之後曹承佑亦透過哥哥拍攝的照片，得知終極大佬是金炳哲，發現自己跟理事長見面、「Quantum N Time」上市等，一切都是金炳哲的計劃，於是曹承佑於記者會上公開警告金炳哲：「不要躲在後面，快點出來。 不，你就呆在那兒，我會去找你的。」預告將正面反擊。

李昇基新劇搶收視

而《西西弗斯》除了因為跟《Mouse》對撼而影響收視外，不少劇迷批評劇情太慢、動作戲太弱等，坦言是為了曹承佑才堅持下去，未知之後的劇情發展能否挽救收視。

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