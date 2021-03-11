鍾培生和林作的「林鍾一戰」要9月先開波，但近日二人的「性事」卻成為另一熱話。裕美日前接受《蘋果》專訪時踢爆「老公」林作性需求低，「過夜都係分房瞓」；而鍾培生在2018年亮相田蕊妮主持的TVB節目《女人四十》舊片忽然翻hit，暗示性需求比其他男人大。

節目中，田蕊妮暫且放低人妻身份，初次體驗Speed Dating，而對象就是有「百億富三代」和「香港電競之父」之稱的鍾培生。鍾培生一坐低，連餐牌都未認真看，便下決定叫Tasting Menu，指這是對廚師的尊重，阿田反問：「咁對我呢？」她還好奇問鍾培生是否以英語作為母語，對方否認，阿田陰陰嘴笑說：「我見你成日講英文，講嘢好快，同埋有少少捲脷。」

當時只有28歲的鍾培生，揚言想生三至六個小朋友，暗示性慾比較強：「我會想生好多小朋友，男性荷爾蒙太多，每日都要剃兩次鬚。」阿田立即追問：「所以你生暗瘡，咁你咪好鹹濕囉？」鍾培生解釋：「我唔賭、唔食煙、好少飲酒，冇乜不良嗜好，比一般男性對異性嘅需求大少少，每個人都有少少缺點，兩睇啦，優點定缺點。」阿田再問：「你咁急，咁個過程會唔會好唔浪漫？」鍾培生坦白說：「No way, 對每個人都唔一樣，我尊重我伴侶，需求嘅嘢我會互相包容，盡量令到佢滿意。」

初步了解後，阿田對鍾培生印象似乎麻麻，認為對方是一個好性急的人，喜歡用分數去衡量一件事成功與否，「同佢食完一餐飯之後，明白點解佢搵唔到女朋友。如果唔係因為Speed Dating，我唔會坐喺度聽佢講咁耐嘢，我驚我會好悶」。

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