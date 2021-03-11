已有兩女的𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）日內便生第三胎，安胎期間，她樂得把孕記拍片放YouTube，今日就貼了一條名為「第3胎懷孕痛苦紀錄」短片，分享孕媽辛酸，她不介意把自己挺着巨肚素顏論盡的醜態示人，認真勇氣可加。

有產前抑鬱的Celia曾大嘆生一胎會老10年，她在片中的醜態全是老公視角，Celia道出陀這一胎肥了50磅，挺着巨肚的她行動緩慢，有時做家務時仍會爬高拎東西，老公在背後偷拍她的巨躉。大肚婆又不能捱餓，晚上餓起來就攤在床上啃麵包，最後老公給她弄杯麵，她倚床邊充飢，吃相嚇人。有時帶着囡囡外出，太飯都要立即買外賣在車廂吃，有次吃腸粉外賣時被囡囡取笑，Celia對囡囡說：「你唔食畀埋我。」Celia老公也拍過她當街除口罩吃臭豆腐，還取笑老婆吃到「撐爆衫」。

Celia日前外出，但老公泊好車位時，忘了老婆肚太如蘿，結果她開車門下車時被夾着，Celia花了好些時間才能下車，非常尷尬。Celia去公園閒坐，起身時懵然不知pat pat位置濕了大片，老公驚問是否穿羊水，最後火速去了醫生診所產檢。

Celia因為隨時生得，肚中的BB頭已向下轉，因為胎兒太大壓着恥骨，她晚上會痛到典床典席，老公見到愛莫能助，非常心痛。Celia說：「啲骨真係刺痛，骨奓到我唔識講，因為骨咁硬扯大咗等佢生出嚟，我知其他媽咪都係咁痛。」Celia表示曾掙扎過是否要將自己這個孕記最樣衰一面分享出來，但她希望把經驗給咪各位新手媽咪，所以就犧牲了自己的形象。

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