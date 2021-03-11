32歲日本息影女星堀北真希，在2015年宣佈閃婚，嫁給年長12載的《同一屋簷下》男星山本耕史，她在婚後誕下兩個小孩，並引退專心相夫教子，遠離藝能界這是非之地。

上月，當地雜誌《女性自身》報道指堀北真希與家人搬離東京，在北關東地區過着平靜的簡樸生活，就算獲邀出山也不為所動，可見她離開幕前的決心十分堅定。不過，新一期的《週刊女性》卻大唱反調，指堀北真希全家仍在東京生活，山本耕史的事務所方面亦否認：「沒有移居北關東，山本因為工作關係會在東京生活。的而且確在北關東是有別墅，因為父親居於當地，所以有機會便會前往探望，並不是長住。」去年夏天，堀北被目擊與山本及一對仔女現身快餐店，堀北以一身樸素打扮湊仔，但仍散發出星味。報道又指，兩人的4歲大仔入讀東京一間私立幼稚園，有家長爆料指，堀北只會出席重要的活動，亦甚少跟其他家長有交流。

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