曾3奪金鐘獎的台灣藝人秦偉，在2016年被控性侵包括造型師濱小步、女編劇及女粉絲等8名女子。台灣最高法院於去年開審時，判秦偉其中性侵女編劇、女粉絲及濱小步案件成立，另外性侵5人罪名不成立，但因秦偉提出上訴，故濱小步一案則要重審，而秦偉就女編劇及女粉絲兩項性侵案，被判刑6年，秦亦在去年4月服刑。

據台灣《蘋果新聞網》報道，今日台灣法院針對濱小步一案進行重審，案件指秦偉於2010年6、7月間，利用濱小步到秦偉家為其整理髮型時，不顧濱小步拒絕仍將對方推倒在床上性侵，由於當時只有受害人單方面陳述，沒有其他證據，故要先釐清秦偉是否誤會濱小步有意發生關係。而經過重審後，法院終判秦偉性侵濱小步一案成立。量刑部分，法院指秦偉是資深藝人，卻未能珍惜公眾人物地位，竟為滿足性慾，無視濱小步已明確拒絕並抵抗執意性侵，嚴重侵害她的權益，造成她身心嚴重受創，再加上秦偉犯案後不認罪及沒有悔意，亦沒有賠償濱小步損害，故判4年刑期。而秦偉在3項性侵案成立後，共被判7年8個月刑期。

濱小步在得悉判決後，接受台灣《蘋果新聞網》訪問說：「上天有眼，感恩司法查明真相，習慣堅強的我聽到判決還是忍不住哭了，此時此刻心情就像在噩夢中囚禁了4年獲救，終於呼吸到自由、民主、法治的新鮮空氣，看見陽光。」

現年54歲的台灣藝人秦偉，於1997年在綜藝節目表演「火中掙脫術」，當時身上綁上十條鐵鏈的他，走進裝有火藥的大箱表演逃脫魔術，不過因倒數藝人數得太快，令火藥過早引爆，導致秦偉臉部、身體勻3度灼傷，雙目更因此意外失明兩星期，重傷令他休養整整一年。而出院後積極工作的他，在2002年在金鐘獎上獲得最佳綜藝節目、最佳主持、最佳非商品類廣告獎。

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