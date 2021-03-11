今年56歲的張衞健（Dicky），向來錫老婆又愛年邁的媽媽，不過由於疫情關係，以往和老婆張茜長居大陸的他，年半前為照顧媽媽，決定留港而被迫和住大陸的張茜分隔兩地。515日過去，日前張衞健在微博留言說：「一個人在廣東度過21天的隔離時間，就可以見到515天沒見過的一個人！值！」他在微博附上兩張照片，一張是攬實老婆的相片，另一張則是他正在隔離中，一個人在房間獨自食飯的相，相中他更在自己臉上畫了一個搞笑豬頭公仔。想不到張衞健如此細心和長情，就連幾多日冇見老婆都記住，而完成隔離後，張衞健兩公婆終於可以夫妻團聚。

張衞健留港這年半中，一直做孝順仔在年老媽媽身邊寸步不離，不但陪她打針散步，又陪她到街市買餸，由於媽媽要搬新屋，張衞健又帶她到傢俬店揀窗簾。張衞健寧願和老婆分隔兩地，亦要照顧媽媽，相信是由於其母親數年前游水時遇溺，入住醫院深切治療部，一度危殆，經搶救後才渡過危險期。雖然現時媽媽已完全康復兼重新游泳，但意外後，張衞健亦開始減少工作、多陪媽媽。

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