電影業受疫情重創，UA戲院近日宣佈結業，電影評論學會昨日在艱難時刻頒獎，前日港台播出節目《視點31》的「UA的離去–理想與現實」，請來多位電影工作者大談香港電影。香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）談到蕭若元與游學修日前就「香港電影已死」話題激烈辯論，田雞表示︰「佢哋剝花生啫！蕭生講可能性係零，但喺零基礎上有改變咪唔係零囉。」田雞又指自前年反送中運動後，警匪片也要調整劇情︰「相信今日再拍《無間道》係唔得，『警隊點可能有卧底，你咁樣中傷我哋』，但電影需要有矛盾，內地觀眾點解鍾意香港片？就係因為喺內地睇唔到呢啲。」不過他坦言國安法不清晰，拍示威戲叫口號都怕被拉︰「所以會一刀切。」

曾麗芬：創作自由好重要

由電影發行到營運高先電影院的曾麗芬，認為合拍片不應遷就巿場限制題材，提到《十年》在2016年獲得香港電影金像獎最佳電影，當年被部份業界人士評為「恥辱」，她平反說︰「起碼有五個新導演出咗嚟。」雖然國安法已實施，但她強調︰「暫時沒憂慮，創作者有創作自由，呢個好重要，你自我審查咪好多嘢拍唔到。」

與蕭若元隔空激辯的游學修去年創立YouTube頻道試當真，他表示：「我哋活喺呢個時代，每個禮拜你見到乜，下個禮拜就拍乜，然後有幾十萬人睇。」曾高調支持國安法的導演高志森就主張發展「大灣區電影」。