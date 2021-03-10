梁洛施（Isabella）跟「小小超」李澤楷分手後，帶着3名兒子由加拿大回港定居，2018年與Angelababy經理人Kim簽約，正式重返香港娛樂圈，不過畢竟要照顧3個兒子，所以復出後工作量不多。

專注湊仔的Isabella最近少有露面，日前近傍晚時分，她與媽咪一同現身數碼港一間超級市場，而司機就在超市外等候。《蘋果》發現拿着環保購物袋的Isabella跟媽咪分頭行事，各自選購不同貨品，Isabella在零食區專注揀乳酪、奶類等食物，之後梁媽媽回去問Isabella是否需要買雪糕？Isabella就答：「今次唔買住。」兩人在超市逛了一會，Isabella只選了小量食物，便到自助繳費處付款，付款後步出超市便直接上車，一早已在門口守候的司機，發現記者影相，露出不大友善的眼神。

Isabella為香港首富李嘉誠的細仔李澤楷誕下3子，可惜未曾結婚已分手，兒子交由媽咪照顧。兩人在2007年爆出戀情，2009年在加拿大秘密產子，翌年再誕下孖仔，孖仔還未夠1歲，便宣佈分手，直至2013年宣佈復出。

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