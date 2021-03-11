韓流天王Rain近期一改低調風格，亮相節目時都大談演員老婆金泰希及家庭生活，早前更公開愛巢而引起熱議。Rain將亮相今晚播出的KBS綜藝節目《守美山莊》，他就提起與老婆初次見面的情況。

讚老婆內外兼備

Rain表示：「首次見面是在拍攝廣告的場所，她不只外在漂亮，態度亦很好，十分照顧工作人員，又主動拿便當給我，這樣的她令我印象深刻，所以我主動提出想交往。」大讚老婆內外兼備。金泰希自升呢人母後就甚少公開露面及拍劇，Rain代為解釋：「她仍會繼續活動，有好的作品都會拍。」而金泰希亦有Keep住代言品牌，今日再有新影片曝光，她以濃妝示人，顯得十分亮麗。

此外，日前有網民疑似在梨泰院街頭捕獲到Rain、金泰希兩公婆，從影片可見，兩人均以黑白色打扮外出，如糖黐豆般攬到實，雖然由拍拖到結婚已經8年，但兩人仍然恩愛。

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