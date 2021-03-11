「時間」這個概念，過去一年在每個人心中應該都有着不同的體會。

【Louis Vuitton】

Louis Vuitton以短片發佈2021秋冬新系列，一開場，出現模特兒背影，像帶領大家穿梭羅浮宮，在千年歷史的古羅馬神像、文藝復興文物、雕像之間來回走動，上演一場穿越古今的時空旅行。

主帥Nicolas Ghesquière新季靈感取材自神話主義，結合現代運動風及多元女性主義，異常豐富的色彩、質料及線條，充滿無限想像力。巨型oversized puffy jacket、多袋機車款皮褸、Boxy tailored jacket等，下配公主風的泡泡雪紡紗裙，或圓形束腳的半截裙，再加以長長方方的超長方頭皮靴。正方型線條、圓型線條、長方型線條三合一，每個look都仿如可被分割成三個幾何方塊。黑白女人肖像、古代神像圖案拼貼成裙子，如同古羅馬鬥士的裙子樣式：直身、裙腳開衩摺子，配上新版玩錯視的gladiator boots等，力量十足。一系列超大、圓圓肩膊位的巨型羽絨褸、像降落傘或床單披上身的外套等，尺寸大得非常戲劇性，Nicolas Ghesquière以「枕頭」來形容它們的出現，是一種對應當下人們心情的變奏設計，「當你終於可以外出，終於可以與其它人接觸，你會拎一些屬於你、曾經令你在獨處時感到舒服的東西在身邊。」

開騷前，品牌已率先公佈和意大利抽像藝術品牌Fornasetti 合作，除了合作出capsula collection，秋冬新裝也大批大批用上Fornasetti 作品。來自Fornasetti 米蘭13,000件作品，部分從未曝光的藝術作首次用在服裝及手袋上，連帽衛衣、大褸印上黑白的女人頭像圖案、建築物畫作，又或針織大衣上拼貼華麗珠片肖像等，在服裝上作時光旅行。

SHIATZY CHEN

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN（ 夏姿‧陳）在巴黎時裝周開騷十多年，今季只能和其它品牌一樣，在線上發布新裝。對應新時代，品牌在台北古蹟觀音山蓄水池的石廊道做runway騷場，拍攝一場實景時裝騷短片發放。前晚亦在台北舉行實體騷，小S 、郭台銘太太曾馨瑩、台灣美女棋士黑嘉嘉等睇騷，天橋上雲集老中表三代模特兒，包括小童星及年輕新人范少勳行騷。小S帶著奶奶一同出席，更提言要買衫送給長輩，一派好新抱形像，穿黑衫搭綠色薄紗刺繡裙的她，一到場就自high ，面對鏡頭大喊「是不是美到炸（靚到爆炸）」？

設計師王陳彩霞在2021秋冬系列，以「織間」為題，在服裝中編織歲月痕跡，思考時空的存在。「都是70年代風格，這季就都比較俐落，不像之前很多蓬蓬裙。」新系列比往常優雅、溫柔女性化基本，多了硬朗及中性的線條力量，而DNA的中式傳統美學，亦同時退減。Oversized 上衣配短褲、男裝恤衫配真皮五分褲、長靴等，相對地顯得更有型及practical。中式風的雲紋刺繡、雷電、蕾絲細節外，配合時間主題，加入指針、沙擺等圖案及印花。

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