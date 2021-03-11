日本乒乓球手福原愛最近成為新聞人物，日本雜誌《女性Seven》爆她疑似出軌，還以唧牙膏式繼續爆料，今日再公開姦情中的男主角身份，指他比福原愛細五年，是個能幹兼有型的上班族，年賺逾1500萬日圓（約106萬港元）。

福原愛與台灣老公江宏傑的婚變風波震驚亞洲，《女性Seven》近日再向第三者的友人索料，得知男方從名門私立高中畢業後，升讀早稻田大學，福原愛當初讀了三年後休學，雙方是師姐與師弟關係。

福原愛這位師弟就讀高中時曾加入棒球隊，表現相當活躍，他求學時已有染髮及穿耳環，非常受女生歡迎，由於夠主動及具備溝通能力，他畢業後即加入大企業工作，雖然只得20多歲，但已有不錯的發展，每年收入有超過1500萬日圓。

報道又指，男方經常被派赴外地出差，工作原本相當忙碌，但受到疫情影響，近期比較清閒，福原愛這段時間剛好返回日本生活，才令兩人再續前緣。今日出版的《女性Seven》刊出的福原愛詳盡訪問，她稱雙方是在六、七年前的一次飯局中認識，當時沒有特別感覺，只是朋友的朋友，之後兩人也沒有見面，直至她返日後，由於太抑壓，故突然想起對方才主動聯絡，但她仍否認發展出婚外情關係。

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