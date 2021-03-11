UA Cinemas（娛藝院線）本周一宣佈清盤結業，結束在港36年的經營。稍後法庭會委任清盤官釐清資產及欠債，再根據優先次序，向債權人發放欠款。而在UA結業前上映的幾套電影，包括動漫《鬼滅之刃劇場版︰無限列車篇》、《拆彈專家2》及《一秒拳王》，相信取回拆賬款項的機會頗低。

影響最大的相信會是《鬼滅》，估計有160多萬元的片賬未收。戲院重開後上映、劉德華主演的《拆彈2》未收拆賬約為60多萬，《一秒》在停院前後，亦在UA上映過約10場優先場，涉及片賬較少。大律師陸偉雄今日接受《蘋果》電話訪問，講到清盤流程時說︰「清盤官會處理有關清盤事宜，其中最重要係釐清現金有幾多或者資產有幾多，同時間又要釐清下現有債務有幾多。究竟點將啲債務嘅債權人分級，呢個就係清盤官需要做。」

陸偉雄表示由於很難知道會有多少實際債務，所以受影響人士應該主動聯絡清盤官。以《拆彈2》及《鬼滅》兩套片為例，被問到影片發行商在取回欠款的優先次序排名時，大律師表示要視乎當時片商跟戲院簽定的合約內容而定，沒有抵押的欠債排序會較後，他說︰「法律上有既定程序，員工薪金同政府的稅項係要繳清先，保障員工。好多情況係資不抵債，如果還晒仲有錢剩，會因應級別去還畀債權人。有一啲叫做『有抵押債權人』，例如有物業按咗畀銀行，法律上有按揭契等法律文件支持嘅，係有優先得到賠償機會，其他會較後。同樣道理，片商唔屬於有抵押債權人，次序會好後，攞返嘅機會唔大。」

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