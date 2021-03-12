港台節目《鏗鏘說》新一季早前已開播，首次擔任主持的蘇玉華，於今晚一集登場。該節目原定於今晚8點見街，但臨時調動提早於7點10分播出。蘇玉華在今集《登「峯」造極》中訪問了導演杜琪峯（杜Sir），一開始杜Sir表示對父母為他取名叫「琪峯」感滿意，他還打趣說︰「唔似叫『國強』，要整到國家強幾難事，覺得個名幾溫馴，當然我人唔係啦。」

杜Sir在其位於觀塘的電影公司接受訪問，蘇玉華問對方寫字樓的佈置是否其心血，杜Sir笑謂︰「除咗我仲有邊個做。」在公司內有一幅字畫，杜Sir介紹說︰「『止於至善』，係令我平靜嘅4個字。好多時人哋話我好惡，好難溝通，但實質上我成日都睇呢幾個字，我係有我自己嘅態度。」

咪信「香港電影已死」

談到經歷過電影的高、低潮，與現在相比有何分別？杜Sir就提到早前蕭若元和游學修討論「香港電影已死」的話題，杜Sir在節目中強調這句說話純屬「廢話」，同時不點名批評蕭若元不懂電影︰「佢話香港電影已死，我好多年前都聽過，佢都唔識電影，佢只黐住電影搵食，做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句係廢話。講個啲人根本唔了解電影，佢自己冇得撈，以為人哋都冇得撈。」

問到杜Sir有否擔心創作自由、言論自由收窄？他表示沒有，問他有否一些無形界線時，杜Sir坦言︰「必然會有，唔使諗一定會出現，仲會一鋪比一鋪更大挑戰。」杜Sir形容自己這個創作人是個「橡皮蝨乸」，意思即是「撳極唔死」，他表示創作是很靈活︰「問題在於內容係你要講，定人哋要你講，自己要去衡量，我哋係做創作、做電影唔需要挑戰任何嘢。我鼓勵小朋友一定要做落去，你唔做即係你投降。」

談到香港近兩年變化，對香港前路沒希望，蘇玉華問到杜Sir能理解嗎？他說︰「大部份香港人都理解，不只係我，喺呢個時代中，更加考驗我哋嘅韌力。在電影圈年輕一代，你哋有時間和衝動，做你哋嘅任務。」他強調香港人只要有信念，縱使未能達成目標，但終歸是對自己一個交代。

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