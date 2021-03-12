已有兩女的𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）昨日在YouTube貼出「第3胎懷孕痛苦紀錄」短片，分享孕媽辛酸，老公視角為她拍下生活片段，素顏的她挺着巨肚醜態百出。Celia的50磅巨肚令她腹部受壓，恥骨痛到典床典席，昨日終於剖腹誕下重6.9磅的囡囡，母女平安。老公全程入產房陪伴打氣，還親自為孻女剪臍帶。囡囡五官標緻，是個小美人。

Celia在疫下陀B，事事特別小心，陪添壓力，她自言有少許產前抑鬱，不過老公貼身照顧，昨日順利「卸貨」，Celia經過一晚休息，今日在FB分享了BB的相片，還有老公迎接囡囡出生的溫馨畫面。已有兩胎生產經驗的Celia，生這一胎雖順利，但都覺好痛，她今日接受《蘋果》電話訪問時說：「見到囡囡出咗嚟，我都有眼濕濕，因為終於生咗出嚟，唔使頂住，我可以瞓返好覺。不過噚晚傷口好痛，成晚瞓唔到覺，我又有麻醉藥過敏，全身都好痕。」Celia今日忍痛落床去了探BB，並嘗試親餵母乳。

Celia表示生長女李明芯和二女李明珈時，醫生未有安排老公剪臍帶，論到三妹出世，今次醫生安排爸爸剪臍帶，Celia爆料：「佢好緊張，手都震晒，佢最初以為要睇住血淋淋個BB身體，但姑娘同佢講係醫生剪完，再畀爸爸修剪一下，老公話感覺似剪豬大腸咁喎！」由於疫情關係，即使至親都不准逗留病房陪伴，Celia說：「頭兩胎，老公朝十晚十咁照顧我，今次就只有自己照顧自己。兩個家姐都唔可以嚟探妹妹，我同佢哋視像咗，佢哋叫我快啲帶阿妹返屋企。」Celia謂雖然未能追仔，但她沒有失望，Celia說：「三姊妹都好好，老公鍾意囡囡多啲，而家屋企成屋女，我老公應該欠好多女債。」

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