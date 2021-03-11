緣散了，情淡了，再挽回也只剩遺憾。

現年62歲的艾威活了大半生，誰想到步入花甲的他，去年忽然結束18年婚姻，曾陪太太Lisa走過生死難關，最後卻未能白頭到老，年過60仍選擇離婚，不相識的人都感可惜！艾威用了近一年日子，才走出離婚陰霾，現在回首過去，有苦自知，「離婚係唯一解決辦法。」

決定離婚後，艾威帶着伯恩山愛犬Sashimi搬到新居，開始老人與狗的生活；這個訪問，是去年9月約艾威，那時他說自己仍未跨過失婚逆境，結果一等就是半年之久；訪問這天，艾威帶着愛犬現身，適應了單身生活的他，精神抖擻，與愛犬相依為命。

4年前曾離家出走

2014年，Lisa患上子宮肌瘤病，當時艾威曾傾家蕩產，斥百萬為愛妻醫病，甚至願意捐肝救妻，獲讚是絕世好老公，以為兩人是不能沒有對方，為何卻走到離婚終曲？「家家有本難唸的經，好多問題解決唔到，到最後離婚係唯一解決辦法，惟有行呢步。」究竟是甚麼問題？艾威不願自揭瘡疤，「係乜問題好難解釋，一定牽涉到有人啱有人唔啱，無謂講出嚟，要大家評定誰是誰非唔係咁好。」

一段感情的結束，過程都不好受，嗌交與冷戰不停發生，「乜都試過晒，難以形容，到最後用平淡去解決。其實喺4年前，已經到差唔多成功離婚嘞，我試過離家出走，先去咗檳城十幾日，返嚟後冇返屋企，跟住去咗珠海一段時間，喺朋友間屋暫住。當冷靜期又好，當乜都好，畀咗一個……我都唔識形容，大家分開吓，睇吓點樣有乜睇法，然之後約咗喺尖沙嘴一間餐廳，坐低平心靜氣傾，傾完一輪，好啦，大家再試吓，畀啲時間大家，再嘗試挽救多4年，始終都係冇辦法，盡咗最後努力，都係要行到呢一步，雖然遲係遲咗，如果4年前……假如4年前離婚嘅話，大家少咗４年相聚時間，感情少咗4年嘅話可能更加好啲，因為時間越長越麻煩！」

離婚是最後一個共識

畢竟曾經相愛過，誰先開口提離婚呢？「冇話邊個提出，大家達唔到共識，惟有離婚就係最後一個共識，冇辦法，只有離婚至可以解決當中問題。」原來問題早在4年前出現，發生在Lisa痊癒後2年，艾威低頭摸着愛犬，欷歔問Sashimi：「係咪呀？」似乎變回單身後，跟愛犬傾偈已成為習慣，「其實養Sashimi當其時都有少少幫助，多咗隻狗，大家好似有啲問題可以解決到，但最後都係徒勞無功，幫唔到我哋呢段婚姻嘅延續，冇辦法啦，Sashimi！」兩人膝下無兒，視Sashimi為「兒子」，生活曾因牠變得充實快樂。

分開後，因為Lisa要返工冇時間，所以Sashimi跟艾威生活，亦成為兩人再見亦是朋友的橋樑，「因為我返內地時佢（指着Sashimi）扭計，擺佢喺苑仔（苑瓊丹）屋企時唔肯食嘢唔肯飲水，終於搞到入咗醫院，唔係辦法，我打電話畀Lisa話咁嘅情況，可唔可以幫我去睇住吓佢，咁佢搬返屋企住，一路照顧住佢。而家關係都維持到，算係正常朋友關係，唔係仇家。」離婚時是仇家？艾威皺眉，「Er，少不免大家會……因為嗰件事得唔到圓滿解決。」

人到暮年才離婚，艾威幸得家人諒解，「我唔知佢點同屋企人講，其實屋企人好錫我，當初我考訓練班都冇反對，我鍾意做乜就做乜，佢哋明白一定有原因，唔係貿貿然，唔係話因為有第三者諸如此類。」既然沒有第三者，年過60，為甚麼不將就過埋下半世？「有啲嘢唔係將就咁簡單，假如今時今日再用呢個方法解決，時間越長，你嗰個……用受傷形容好似過份咗，總之時間越耐，因為人與人之間相處，日子越耐感情越深，越遲分開越係傷心，又不至於用傷心嚟形容，會難受啦！時間越耐，難受程度越加重。」

獨居後成日自言自語

18年婚姻畫上句號，艾威百般滋味，「可惜，係一件失敗嘅事，非常失敗，纏繞我最耐問題，點解解決唔到，一路都諗唔到，點解解決唔到。」剛離婚的那段日子怎過？有否借酒澆愁？「借酒澆愁唔知算唔算，但發覺多咗自己同自己講嘢，以前成日拍戲，要交代劇情編劇會寫自言自語，嗰時我仲話『黐線，點會自己同自己講嘢？』，唔係喎，真係自己同自己講嘢，慢慢而家冇嘞，因為可能大家相處太耐。」

分手近一年，有否認識到新女友？艾威望着愛犬笑，「同佢啦，同佢拍拖。隨緣啦，好多朋友都話介紹女朋友畀我，仲問我想要乜，好似好多女仔介紹畀我咁，我覺得冇所謂，緣份嘅嘢唔使刻意，我哋呢行比較易識朋友，但唔會咁快啦，就算認識大家都要時間了解，我需要深思熟慮去雙方了解，有梗係好，人始終要伴侶，隨緣，比較着重溝通多啲，心靈上伴侶。仲信唔信愛情？信，點解唔信，實有，不過你遇唔遇到咁解。」是否仍未放下？「冇得唔放低，一定要去面對新生活，而家仲有朋友問係咪冇彎轉？係㗎，冇彎轉。」

時間雖然不能解決感情問題，但能幫他走出陰霾，「算係走出咗，始終一定要面對，當然決定前要做好心理準備，絕對唔係後生仔嘅一時衝動，係一個老人家嘅決定。每人case唔同，如果要分享，考慮清楚先離婚，唔係咁簡單，我係深思熟慮，無可選擇下作出咁決定。一直好多朋友問點解離婚，有機會影響到好多朋友對婚姻睇法：『咦，好似冇乜保障，之前好到咁，點解都發生咁嘅問題，睇吓佢哋做咁多嘢都唔可以同偕白首。』」

艾威不希望自己的失敗，影響大家對婚姻失信心，「如果你問我有乜勸喻大家，千祈唔好因為我呢段婚姻失敗，而對婚姻或愛情缺乏憧憬，每個人嘅性格唔同，去到最後將所有失敗當係上天安排畀你，可能上天有任務畀你，好多嘢係命中注定，唔好用我呢單case做例子，每個人都唔同，尤其呢個世界，以前好多嘢以為唔會發生，但原來會發生。最近睇到句說話─『失敗因為你唔夠強大』，我而家一直將自己強化，跑步曬太陽，婚姻失敗可能因為我唔夠強大，就係咁簡單。」

雖然愛情失意，幸工作得意，「工作幾順利喎，最近拍劇角色幾滿意，算代表作，唔係戲份多少問題，監製畀好大空間我。」

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