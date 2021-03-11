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蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 精選白色情人節五大甜蜜活動 響應世界食鹽關注周健康貼士

1小時前

白色情人節又到！籽想旅行挑選五大活動，令大家weekend可以甜密逛市集做手作。適逢正藉世界食鹽關注周，響應一下要實行減鹽低鈉飲食、教你整Netflix日劇《黑心居酒屋》味噌醃蛋黃、過來人分享小學插班筆試面試心得、英房地產顧問教買樓貼士......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 精選白色情人節五大甜蜜活動 家中萌寵伴你一起過｜籽想旅行推介

3月14日，又一個情人節臨近。我們挑選了五大活動，讓大家可以甜甜蜜蜜渡過這個周末。大家可以帶同伴侶，親自製作飾物或簡單家居擺設，甚至屬於兩人口味的手工啤，過一個與別不同的情人節！假如未有伴侶的讀者，也可以帶同家中萌寵逛市集，選購手作服飾等自家製產品。立即和伴侶朋友預留時間，參加你最喜歡的活動吧！

周末好去處｜白色情人節五大好去處 帶寵物行市集 自製手工啤、擴香石送禮

#2 教你減鹽小貼士 響應世界食鹽關注周｜健康蘋台推介

3月8日至14日是世界食鹽關注周，香港中文大學營養研究中心有研究發現，逾7成港人的鈉攝入量超出世衞標準，令心血管疾病和中風等風險大增。其實要實行減鹽低鈉飲食，使用天然調味料來代替鹽一樣可以。全城減鹽減糖FB專頁就提供了不少減鹽小貼士，值得參考。

全城減鹽減糖 Hong Kong’s Action on Salt and Sugar Reduction FB專頁

#3 跟Netflix日劇整送酒菜味噌醃蛋黃｜三餸一湯推介

日劇《黑心居酒屋》最近在香港Netflix重新上架，每集結尾都會介紹各種居酒屋菜式做法，當中最受歡迎就是味噌醃蛋黃。首先選用能生吃、驗證不含沙門氏菌的雞蛋，如來自長崎縣的太陽卵、或來自四國的出雲卵（$50）。將味噌、清酒和味醂混合均匀，令味噌變得軟身。準備食物盒，將味噌平鋪在食物盒裏，蓋上紗巾，用匙羹輕輕壓出凹位，放上蛋黃。再蓋上紗巾，平鋪一層味噌就完成。起碼雪十二小時以上，如果愛吃濃味一點，醃兩天左右也可以。鹹鮮入味，質感軟滑但又不會滑潺潺，送飯佐酒都很適合。

Netflix日劇大熱《黑心居酒屋》！送酒菜食譜 教你自製味噌醃蛋黃 大圍居酒屋熟客限定

#4 成功轉讀陳守仁 過來人分享小學插班筆試面試心得｜一家人推介

沒有最好的學校，只有最合適子女的學校。成功為女兒轉讀陳守仁的李女士分享，插班筆試要考中、英、數三科，數學科是以英文考核，英文科的考試內容是關於一份餐牌。而面試時，家長與小朋友是分開面見的，家長會見校長，小朋友則會到校園參觀及另外進行面試。升學顧問梁永樂提提各位家長，須注意報考直資及私立小學的黃金時間、插班成績的最低要求以及申請所需資料等，更可熟習過往之熱門面試題目作好準備。

小學插班攻略 | 成功轉讀陳守仁 過來人分享心得 筆試面試知多啲

#5 英房地產顧問專欄 教你不為人知買樓貼士｜全球樓行推介

全球疫情隨着疫苗在各國開始接種，有望進一步緩和，對於有意申請BNO Visa出走的港人，是時候為日後移民安頓做好準備。柏妮思為英國房地產顧問，她熟悉當地樓宇買賣過程，在其專欄常提及一些較少人知道的買樓小貼士，例如港人如果活用首置在英國買樓，又提到半租半買（Shared Ownership）的另類上車方法，詳情可細讀她Facebook分享的專欄文章。

英倫生活札記FB專頁

#6 初春人狗好去處 必影打卡鞦韆位｜動物蘋台推介

踏入春季，經常天陰下雨，想帶狗狗外出，位於佐敦的素食/餐廳Vego Coffee 齋啡是個好選擇，餐廳室內位置歡迎攜狗進入。餐廳裝修以木材和白色為主調，內有一個小型鞦韆，可以拍照打卡。 菜式完全不含肉、雞蛋和牛奶，純素三文魚牛油果沙律，口感與真三文魚十分相似。茶味濃郁的純素伯爵茶蛋糕同樣吸引。餐廳沒有提供寵物餐單，主人記得要自備食物和食水給狗狗了。

狗狗好去處2021｜佐敦文青素食餐廳歡迎攜狗 室內鞦韆人寵打卡必影

#7 Citi拍HKTVmall推優惠 積分抵銷簽賬送$50禮券｜investMAN推介

疫情令大家更常使用網購服務，其中HKTVmall於疫情下銷售彈起，最新更夥拍Citi信用卡推出優惠。由即日起至2021年3月31日，HKTVmall會員憑Citi認可信用卡，於HKTVmall手機應用程式或網站，單一淨額簽賬200元或以上，並於同一平台成功透過Citi Pay with Points憑分抵銷200元或以上的簽賬，每次可獲取50元HKTVmall購物禮券一張，於下次憑Citi認可信用卡在HKTVmall消費時使用。詳情可參閱 Citibank 網站

#8 網店推巨型煎堆 9吋直徑人頭咁大個 限量300個超搶手｜飲食男女推介

外賣即食餸網站推出創新食品月亮煎堆，份量驚人，每個麵糰有450克，師傅用熱油淋麵糰，漲成約直徑約9吋、重1.28斤的巨型煎堆。因麵糰成份經過研究，在較乾燥的日子，造型能維持12小時而不塌，打卡一流。只要剪碎就可以開餐，淨食會有淡淡芝麻味，外脆內軟。網店附送充滿松露香的松露蛋黃醬及清新開胃的青蘋果醬。年宵後暫停供應，不過網站正考慮逢星期五六開放訂購，買來當生日蛋糕就非常有看頭。註：全單消費滿$800免運費

OChefLab網頁

梁芷珊網店推巨型煎堆 人頭咁大個 9吋直徑煎堆 $398限量300個超搶手

#9 鄭中基RubberBand演唱會接受優先訂購｜蘋果娛樂推介

林二汶演唱會門票開售後即被秒殺；今個星期，樂迷又要努力喇！事關鄭中基及RubberBand同樣在４月舉行的演唱會，而且同樣有優先訂購安排，鄭中基4月24日及25日假中環海濱活動空間舉行的演唱會，門票3月12至14日開放優先訂購，而４月４日及５日舉行的《RubberBand Ciao 2021》演唱會，門票亦會透過指定音樂平台，於３月12日優先訂購，樂迷要留意。

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