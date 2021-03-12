韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），上月首播後成績不俗，更一度升到6.677%的收視新高，但隨後有劇迷批評劇情太慢，加上李昇基的新劇《Mouse》開播，令《西西弗斯》收視急跌，昨晚播出的第8集則稍微回升至4.848%收視，香港劇迷可於Netflix上追看。

金炳哲身份曝光

昨晚一集交代了金炳哲飾演要追殺曹承佑的背後真兇西格瑪的身份，來自未來的他因先知而獲得金錢，成為了曹承佑公司的投資者，他看着首爾的夜景時卻露出陰深的笑容，更表示：「馬上就燒掉了，現在全部都會死掉。」令觀眾好奇他接近曹承佑的目的。

曹承佑亦一直追查西格瑪的身份，但遭朴信惠警告，她還告知曹承佑將於10月30日死亡的事，但曹承佑未有理會，他們最終找到西格瑪的隱居地，但只看到將希臘神話人物西西弗斯將岩石推上山頂的畫像，暗示兩人被困在未結束的命運之中，未知兩人最終能否改變命運。

《Mouse》創新高

至於與《西西弗斯》打對台的《Mouse》，昨晚播出的第4集就升到開播新高，達6.202%收視率，首都圈最高收視更達8.2%。劇情提到25年前的連環殺人犯疑再度現身犯案，而看似善良的新人警察李昇基，突然一臉冷漠地從黑暗中露面，疑暗示李昇基是殺人兇手，反轉劇情令觀眾都大呼驚訝。

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