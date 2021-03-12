今年40歲的張栢芝，現時仍在大陸參加真人騷《乘風破浪的姐姐2》，喜歡落廚煮幾味的她，日前被網民發現到上海一個街市買餸，而本身是三子之母的栢芝，當日被發現小腹明顯凸起，有網民驚訝話似足有5個月身孕。

栢芝在2018年秘密生下第三胎「小王子」（Marcus）後，一直未有對外透露生父的身份。而栢芝這條「巨肚」短片，日前在微博瘋傳，片中穿上紫色外套、藍色穿窿牛仔褲和粉紅色皮靴，拿着大袋走入街市，途人、檔主爭住影合照，栢芝亦來者不拒，買餸時更和檔主討價還價。栢芝講價途中，網民焦點卻落在其凸起的小腹，有網民懷疑栢芝第四度懷孕，亦有網民留言為她解圍，指她畢竟是三子之母，肚皮自然有點鬆馳，加上她現時正參加真人騷節目，在劇烈運動量加上又唱又跳，若然有BB，基本上大部份動作都難以應付，因此估計栢芝只是比之前肥了。

而在另一段短片中，栢芝繼續去魚檔買魚，而這個角度看，其身形又看似回復正常。只見她掛住同老闆傾偈，卻不慎將兩張100蚊人仔掉在地上，圍觀市民熱心提她「錢掉了」，但栢芝初時仍未發現，直到有人叫她名字：「張栢芝，錢掉了！」她才轉身將錢執起，反問大家：「哪裡掉的？」說話時露出一副呆滯樣。

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