張敬軒今日首次踏足ViuTV，參與音樂節目《Chill Club》錄影。以往是一班歌手出席的音樂節目，但張敬軒今次就擔大旗包辦整集，笑指他「大駕光臨」故待遇高突顯地位，他說：「唔係，係好榮幸，睇呢個節目就多，第一次嚟覺得好新鮮，好有新人感覺。」TVB與四大唱片公司破冰後，張敬軒迅即成兩台的爭取對象，他說：「唔係，而家電視台注重音樂上，今次第一次嚟送咗份開心禮物，我會珍惜，今日見到好多熟人，表演時同啲樂手好近，好似mini concert。」

張敬軒謂覺得兩台的音樂節目，整體上精神是一樣，只是節目風格和品味上不同，各有各特色。4月ViuTV將會舉行音樂頒獎禮，張敬軒今年並沒有歌曲派台，未知會否出席：「睇公司安排，但我都想積極出席同樂壇有關嘅活動，樂壇要一齊支持，將其他因素放埋一邊，齊心做一件事。」

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