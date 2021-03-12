韓國有不少明星夫婦結婚多年都依舊恩愛，是不少人心目中的模範夫妻。好似韓劇《被告人》男星池晟和演員老婆李寶英於2013年9月結婚，兩人育有一子一女，一家四口十分幸福。

愛妻能量倍增

而池晟出名是愛妻號，近日老婆李寶英忙於拍攝新劇《Mine 》，雖然池晟亦忙於劇集《惡魔法官》的拍攝工作，但他亦不忘冧愛妻，特別送上咖啡車到李寶英的拍攝場地，為她打氣。李寶英所屬的事務所在IG公開照片，照片中可見李寶英開心地在咖啡車前拍照，同時留言表示：「池晟送來充滿愛意的咖啡車，到達李寶英的《Mine》拍攝現場。連語句都甜甜的禮物讓寶英能量倍增，謝謝。」而咖啡車上的橫額可見池晟寫道：「希望成為大家都喜歡的《Mine》！可愛的《Mine》！可愛的寶英！」

變身漫畫人物

另外，圈中另一對模範夫妻權相佑和孫泰英今年結婚第13年，兩人同樣育有一子一女。孫泰英不時在IG公開老公和子女的照片，大晒幸福。孫泰英昨日上載與權權變身漫畫人物的照片，之後又上載6歲女兒的背影照。照片中可見權權的女兒雖然只得6歲，但已遺傳了父母的高䠷身形，擁有一雙長腿，獲fans大讚擁有優良血統。

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