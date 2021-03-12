太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary Tong）於本月2日疑因心臟病發，在家中猝逝，Gary 的安息禮將於3月26日（星期五）舉行。

雷有輝的哥哥、曾在太極樂隊擔任隊長兼主音的雷有曜（Albert），在1993年宣佈離開太極移民加拿大，對於好友的離世，當然覺得相當難受，日前他在YouTube Channel上載了《一生不再說別離》這首歌，原來這首歌在1993年由孫偉明＋唐奕聰作曲，向雪懷負責填詞，對Albert別有一番意義：「唔講唔知，原來當年係為我離開香港而寫的，我仲可以講咩呢？感觸感動感激！」

當日Albert獲悉好友猝逝，他亦曾經上載了一段錄音，懷緬昔日的兄弟情：「Gary離世得好突然，一下子消化唔切，諗返起自從我移民咗嚟加拿大之後，我哋嘅聯絡比較少，係生疏咗，只係每隔幾年返香港嘅時候，大家會聚吓。我識佢嘅時候，佢仲喺琴行度返緊工，每次去探佢都係喺度彈緊琴，佢真係彈得好好聽，我好欣賞呢個人。」Albert還表示自從一齊夾Band後，Gary的音樂對自己的影響很深遠：「真係好可惜，損失咗一個咁有才華嘅音樂人，希望佢嘅屋企人保重，呢個時間係好難過，但係都總要過，懷念你呀，Gary！」

Gary彈過的琴聲，又何止出現在Albert的腦海，雷有輝（Patrick）曾經說過，雖然Gary已離世，但他的笑聲、樂觀態度及靈魂等，都會留在每個人的心裏：「佢仍然喺度，只不過唔用佢嘅肉身，佢係用緊意念或腦電波同我哋去溝通，我哋都要去接受呢樣嘢，同佢多啲連繫。」

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