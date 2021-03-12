有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）今日公佈提名名單，今年就由「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的《怪醫D老篤》（Dolittle），與Netflix情慾片《禁室 365天》（365 Days）同獲6個提名稱冠。至於Maggie Q有份主演的《謎·離島》（The Fantasy Island）都獲5個提名。

羅拔唐尼成功憑《怪醫D老篤》獲提名最差男主角，電影亦獲最差電影、最差導演等「大獎」提名。至於與羅拔唐尼爭獎的還有《禁室 365天》Michele Morrone 、《萬聖節救星修比》（Hubie Halloween）阿當桑迪拿（Adam Sandler）等人。最差女主角方面，安妮夏菲維（Anne Hathaway）憑《怪誕黑巫后》（The Witches）成為大熱，與《屍孩2》（Brahms: The Boy II）及《The Secret: Dare to Dream》女星姬蒂荷姆絲（Katie Holmes）爭獎。

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