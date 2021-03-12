高先電影院下星期一（15日）起，會舉辦「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」，當中包括本年度評論學會最佳電影《理大圍城》，一如網民所料，第一場門票火速售罄。前日戲院加開一場，門票今日開售。有影迷為免向隅，昨晚已通宵在戲院門外排隊，今早開售不到10分鐘已經賣完。

《理大》是首次在商營影院上映，吸引到一批觀眾入場。今日一早網上已有人貼出堅尼地城戲院門外，約有數十人沿着吉席街排隊，等戲院開門賣飛的照片。高先戲院職員今日接受《蘋果》查詢時表示，因為《理大》一片只接受現場售票，所以昨晚12時左右，已有戲迷在門外通宵等候，到今早約有過百人排隊。該職員話門票10點半開賣，10分鐘左右40個座位已全數售罄。交談期間，有剛前來想買《理大》飛的市民，「驚聞」消息後，失望的表示「賣晒嘞」。評論學會得獎電影巡禮除《理大》外，還有5套電影，包括︰《奪冠》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《好好拍電影》、《3cm》以及《一秒拳王》。

其實在高先電影院辦得獎片巡禮翌日，《文匯報》隨即發表題為「《理大圍城》煽暴違法必須禁播」的評論文章。文章形容此片大篇幅記錄嚴重犯罪行為，當中意思不良，而且「煽動對抗警方和特區政府，散播仇視國家情緒」。評論同時電檢處上身，促請有關政府部門「依法禁播該片，以免顛倒是非、荼毒社會。」云云。

另外，高先電影院在Facebook公告昨日接獲衛生防護中心通知，有確診者在潛伏期到過戲院，已安排員工檢測及全院消毒。

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