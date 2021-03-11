《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月12日（五）Video Talk精選節目表：

午市急CALL︳新經濟股一洗頹氣？股領袖、唐牛同你分析

新經濟股周四一洗頹氣，科指彈5%，收報8,640點，帶動恒指重上29,000點水平，收市報29,385點，升1.6%，後市有見底跡象未？上次恒指季檢公佈納入阿里健康（241）、海底撈（6862）及龍湖集團（960）為恒指成份股，周五收市正式生效，又係咪仲可以炒多轉？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube或果燃台留言，我哋會逐一解答。周五《午市急CALL》有獨立股評人股領袖和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市投資心法。

午市急CALL︳新經濟股一洗頹氣？股領袖、唐牛同你分析

日期：3月12日（五）

時間：3:15pm – 3:45pm

主持：Willa

嘉賓：獨立股評人股領袖

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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【競馬Fact Check】

日期：3月13日（周六）

時間：12:25pm-6：00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期六沙田十場賽事，今季四次周六賽事，蔡約翰均有馬贏，共獲6W成績，另外蘇保羅馬房亦連贏三次周末賽事，兩廐今次均有實力馬上陣，睇吓能否延續勝纜。主持會分析兩廐各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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