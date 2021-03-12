有大馬鋼琴女神之稱的李元玲（Cathryn），拜師李雲迪門下，亦曾為多部港產演出，經常在IG發放性感照派福利，有近200萬粉絲追隨。李元玲日前接受網台問時，即席獲邀彈奏歌曲，表現不在狀態的她，被網民狠批後卻當場崩潰發爛，與主持對罵後離場，她事後發文解釋道歉。

事件誘發一位馬來西亞電影監製李建興（Jack Lee）在社交平台力數李元玲過去工作多次遲到兼失約，Jack指曾安排李元玲於李力持執導電影《華Xiao英雄》中擔任女主角，首次見面卻遲到兩小時，最後擔心拍攝時女主角會失場而換人，導致雙方鬧不和。之後李元玲接拍錢國偉執導的電影《辣警霸王花》，原本被看好的她，最後其戲份幾乎刪光，原因是不配合宣傳。後來更被拍攝《湄公河行動》的電影公司出通告封殺。

李元玲在facebook發文回應：「這是因為當年這位監製在中國替我安排的電影女一角色需要跟投資上陪喝酒上床，這個我的前經紀人jersechong可以替我作證。後來我無法服從跟他鬧翻，他就一直記恨在心裏到今天趁熱度編出一面詞的故事來酸我。」李元玲發文不久，隨即將原文關於「陪喝酒上床」等字眼刪掉，改成「這個行業需要參與比較多的應酬、飯局、酒局等」。李元玲強調與錢國偉關係一直友好，合作沒有不愉快，亦不存在封殺傳聞。

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