簡單的一條白色裙，已經予人一種清新亮麗的感覺，特別適合春夏季節，只要揀選不同物料、設計，配合穿搭，便可以營造多樣的風格變化。日前蔡卓妍、倪晨曦、林愷鈴一同出席一個珠寶品牌活動，她們都配合主題穿上白色長裙現身。

阿Sa揀穿了英國小眾品牌A.W.A.K.E. Mode 的米白色連身裙，輕薄的縐紗營造出一種隨性的垂墜感。阿Sa為本來是超低deep V設計的長裙，動了小手腳將領口變成小deep V，雖然將性感程度調低，但戴上品牌的鑽石及紅碧璽項鏈、戒指和耳環，高雅卻不落俗套，展現出輕熟女人味。而阿Sa為這身造型搭配了Amina Muaddi的白色尖頭短靴，相比穿高踭鞋或涼鞋，反而顯得更時尚更有個性。

同場的Elva穿上Jonathan Simkha的白色長裙，泡泡袖搭配方領和露背設計，充滿流線型的剪裁，簡約優雅，再加上清爽短髮，甚有充滿夏日田園氣息。至於Ashley同樣以泡泡袖的白色長裙示人，這條Polo Ralph Lauren的長裙採用通花設計，顯得俏皮活潑，與Ashley的甜美氣質相襯。

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