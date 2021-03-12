大台小花江嘉敏入行以來是非一籮，除了和昔日好姊妹馮盈盈隔空過招，多次被爆愛貪小便宜的她，試過叫男友人送100份日本手信，早前亦有fans力數她鍾意攞着數。《蘋果》近日再收到讀者爆料，指江嘉敏主動聯絡一間生果店𢯎長期贊助，若對方答應的話，便以post相到IG作交換條件。

從讀者提供的幾張對話截圖所看，江嘉敏首先聯絡生果店，問可有「水果之王」黑刺榴槤出售？生果店回覆沒有出售，但就指客人若在店舖訂購其他水果，可以額外為對方訂榴槤，到送貨時一拼送出。江嘉敏表示想訂5人份的榴槤，還未講到價錢，她就說：「之前我喺第二間買，個老闆好搞笑，我諗住畀錢嗰陣，佢話請我食，我幫佢post咗IG。」似暗示自己可以以post IG作為交換條件。不過生果店負責人堅持江嘉敏要訂購其他生果，才會送榴槤給她吃。

未知江嘉敏是會錯意，還是詐傻扮懵。生果店向她推介熱門生果，她老實不客氣謂樣樣都鍾意：「我除咗酸嘅唔食，全部都食。」江嘉敏更揀喜歡的生果，她又提出希望翌日便收貨，理由是：「因為有個訪問想睇我嚟緊呢個禮拜食咩，我想影埋啲水果。如果你哋請我食，你哋話事啦，幫我砌靚啲，畀我影相靚靚呀。」

江：我朋友都開水果店

及後，江嘉敏還主動向生果店提出長期合作：「你哋有冇興趣我哋長期合作吖！你哋每星期都送啲水果過嚟，我可以post多啲IG、story。」擺明車馬叫對方長期免費送生果。據知當日生果送到指定地點，生果店最終亦有請她食，沒想到江嘉敏食過返尋味，之後還多次聯絡生果店，見對方未有回覆，江嘉敏就留言問對方是否發生事故，生果店負責人最後直接回應跟大台理念不同，拒絕合作。江嘉敏今日就事件回覆傳媒，她避談𢯎水果一事，只說：「我自己本身都有朋友係開水果店，其實我好多謝佢哋，因為我平時去買水果，佢哋唔單止會比discount我，有時過時過節仲會請我食㖭，佢哋對我咁好，我梗係當然都會分享畀其他人知啦。」

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