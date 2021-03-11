31歲日本女星仲里依紗入行19年，早前在Netflix大熱劇《今際之國的有栖》中飾演精神科醫生加納未來，其角色會在第二季中繼續登場，由於仲里依紗近年轉型成功，故她在YouTube開個人頻道也贏得網民支持，目前已有多達121萬訂閱，更帶7歲囝囝上鏡，一於以母子檔大玩親民路線。

前晚，仲里依紗在YouTube上載短片，透露兒子獲星探發掘，乖仔亦有入鏡。據仲里依紗表示，她有一天與演員丈夫中尾明慶及兒子一家三口外出，卻遇到有業界人士上前游說其子入行，仲里依紗笑言最初還以為有自己影迷埋身，怎料對方原來是來自一間大型事務所，之後即表明來意，不過最後她也婉拒了對方好意，仲里依紗暫時無法一嘗當星媽的滋味。

仲里依紗與中尾明慶在2013年3月奉子成婚，同年10月為丈夫誕下兒子，兩人結婚將滿八周年，雙方建立出恩愛形象，是圈中的模範夫妻，仲里依紗更成為大眾心目中的好媽媽，她在月前由千名網民選出的「第5屆最喜愛媽媽級藝人」排行榜中打進季軍，票數僅次於北川景子和渡邊杏。

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