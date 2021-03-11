上月HBO開始播出關於活地阿倫（Woody Allen）的紀錄片集《Allen v. Farrow》，惹來不少傳媒報道，皆因其前女友米亞花露（Mia Farrow）又再出面指控活地各種罪行，今次更找來成棚相關人物撐她，個個落重藥意圖把這個電影巨匠塑造成惡魔，話題十足。

現年85歲的活地與米亞在1980年開始拍拖，兩人沒有結婚，甚至沒有同居，不過由於米亞與前夫生了三個仔又與活地生了一個，前後再領養了五個仔女，當年經常一大堆人出出入入，不少人覺得他們是夫婦。直到1992年，活地搭上米亞的養女宋儀，其後與她結婚，自然震撼全世界，除了因為宋儀比他年輕35年，道德上也十分不妥。最不能接受的當然是米亞，她其後不斷指控活地有孌童癖，又指另一個養女Dylan七歲時被活地性侵，不過活地從未被正式起訴。

醜聞一直對活地事業影響不大，皆因真正粉絲都知道，雖然活地對藝術及哲學認識甚深，不時講對白時拋書包嚇死人，但一向看不起假惺惺的知識分子，而他的電影雖然都以愛情浪漫做包裝，真正最耍家卻是講各種的不倫戀及偷食。活地亦愛展現人性陰暗面，其中兩套甚受歡迎電影《歡情太暫》（Crimes And Misdemeanors）及《迷失決勝分》（Match Point），都以殺人後可以靠運氣逃過審判及報應為主題，可謂迎合米亞想營造他的罪犯形象。

不過當然，冇人想被視為衰人，活地曾多次澄清反擊，兩年前站於他陣營的養子Moses，更以千字文指摘米亞虐待子女，暗指米亞的殘疾養子Thaddeus在2016年吞槍自殺，米亞難辭其咎。活地又反指米亞才有孌童癖，與他的獨子Ronan裸睡直至他11歲，節目中米亞則堅稱自己是好母親。

清官難審家庭事，不過作為活地粉絲，當年就慶幸兩人鬧翻，因為米亞演出活地的13套作品，其實都不稱職，更有點拖累整體感覺，表現得最好，反而是她揭發活地與宋儀有染後，以崩潰狀態演出的《丈夫太太與情人》（Husbands and Wives）。姑勿論活地真人品格如何，但他出道後50年間無論經歷任何風浪，幾乎每年有一套作品自編自導甚至自演，確實是一個創作上的怪物。

撰文：翁可人

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酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。