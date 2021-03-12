格林美將於香港時間下星期一舉行，但近日就遭幾位著名歌手連環炮轟。英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik日前怒轟格林美大會，指若不賄賂大會就不會有提名。至於上年成績極好的The Weeknd，更正式宣佈從此杯葛格林美，永不會再出席。

The Weeknd於《紐約時報》發聲明指：「因為那秘密委員會，我不會再讓我的唱片公司將我的音樂交去格林美。」《紐約時報》指，格林美獎是由行內人士投票選出，但所謂的「秘密委員會」會操控提名名單，決定何人最終會獲提名，而這委員會也一直被指偏幫友好的歌手。其實上年11月公佈提名時，The Weeknd竟然沒有提名已引來樂迷炮轟，他的專輯《After Hours》一直被認為會獲年度大碟提名，而大熱作《Blinding Lights》亦被認為應獲年度製作提名，但就全部落空。The Weeknd當時於Twitter表達不滿：「格林美繼續腐敗，你欠我、我的粉絲與整個行業透明度。」

至於獲4個提名的Justin Bieber，都不滿專輯被提名在流行音樂類別，據指他今年將會缺席頒獎禮。

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