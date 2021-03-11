現年62歲的艾威去年忽然結束18年婚姻，回顧2014年艾威太太Lisa生子宮巨瘤，他不惜傾家蕩產花百萬為愛妻治病，惟兩人經歷生死後，最後無奈勞燕分飛，艾威說用了年多時間才走出離婚陰霾，回首過去有苦自知：「離婚係唯一解決辦法。」幸好他還相信愛情，但不急於拍拖︰「人始終要伴侶，隨緣，着重心靈上伴侶。」

艾威日前帶着現時與他相依為命的愛犬Sashimi接受專訪，問到離婚原因，他不願揭瘡疤：「好多問題解決唔到，到最後離婚係唯一解決辦法。係乜問題好難解釋，一定牽涉到有人啱有人唔啱，無謂講。」

養狗變得充實

艾威坦言感情結束前，嗌交與冷戰不停發生：「乜都試過，最後用平淡去解決。其實四年前已經差唔多成功離婚，我試過離家出走，去咗檳城十幾日，返嚟後去咗珠海朋友間屋暫住。當冷靜期又好，大家分開吓，之後約咗喺尖沙嘴餐廳，坐低平心靜氣傾，傾完再嘗試挽救多四年，始終都冇辦法，盡咗最後努力，都要行呢步，雖然遲咗，假如四年前離婚嘅話可能更好，時間越長越受傷！」

艾威說離婚大家有共識︰「冇話邊個提出，大家達唔到共識，惟有離婚就係最後一個共識。」問題早於四年前出現，即Lisa痊癒後兩年，艾威低頭摸着愛犬，欷歔問Sashimi：「係咪呀？其實養Sashimi當時都有少少幫助，但最後都徒勞無功。」

兩人膝下無兒，他已視Sashimi為「兒子」，生活因牠變得充實快樂。分開後，愛犬Sashimi跟艾威生活，更成為與前妻再見亦是朋友的橋樑，他說：「因為返內地時Sashimi扭計，擺佢喺苑仔（苑瓊丹）屋企唔肯飲食，搞到入醫院，惟有打電話畀Lisa叫佢幫我睇住佢，咁佢搬返屋企住照顧佢。我哋關係都維持到，算正常朋友，唔係仇家。」離婚時是仇家？艾威皺眉說：「哎，少不免……因為嗰件事得唔到圓滿解決。」

朋友介紹對象

離婚的艾威自嘆︰「係一件失敗嘅事，非常失敗。」他說剛離婚時發覺多了自言自語，幸而近日已減少了。愛情失意，幸工作得意：「工作幾順利，最近拍劇角色幾滿意，算代表作，監製畀好大空間我。」分手近一年，艾威坦言跟老婆冇彎轉，朋友為他介紹對象，他還相信愛情，但不急於拍拖︰「人始終要伴侶，隨緣，着重心靈上伴侶。」

場地提供：Chillax（銅鑼灣）

撰文：余燕儀

攝影：林賓尼