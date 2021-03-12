被封為日本最強星二代的光希（Koki），有巨星父母木村拓哉、工藤靜香的加持，入行後工作量不斷，由於實在忙得不可開交，故早前傳出休學消息。至於工作方面，光希最近升呢做「特邀助力官」，在內地的選秀節目《創造營2021》中隔空登場，除以評審姿態為參賽者們擔任助力官，還為節目主題曲填英文歌詞，而她今次的的身價亦隨即曝光，為她輕鬆賺4800萬日圓進賬（約343萬港元）。

據日本雜誌《女性Seven》報道，光希今次接《創造營2021》的酬勞，大概為300萬人民幣，其身價被視為頂級明星等級，更盛傳她將在大陸以歌手出道，挑戰以普通話唱中文歌，所以近期開始活耀大陸串流平台，在正式殺入樂壇前先行造勢。其實，18歲的光希亦是個音樂人，曾為星媽工藤靜香的出道30周年專輯創作三首歌曲，又為中島美嘉、三浦大知作曲，遺傳了父母的音樂天份。

另外，木村、王菲、梁朝偉、章子怡等主演的王家衛電影《2046》，日本今日宣佈該片的4K修復版會在下周三起在Netflix上架，而王家衛其他代表作《花樣年華》及《墮落天使》也會在當地Netflix睇到。

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