導演杜琪峯（杜Sir）在港台節目《鏗鏘說》中，除了鼓勵年輕人「一定要做落去」外，一向擅於拍攝警匪片的他，亦有在節目中提到他的創作靈感是源自社會及生活，更指2003年若沒有大遊行爭取普選，就未必有電影《黑社會》選話事人的劇情。

節目中，主持蘇玉華提到杜Sir曾說若當日沒有進娛樂圈，有機會去做警察，甚至是一個貪污警察，提到此事，杜Sir表示自己最終沒有行上做警察這條路，所以不知道結果，但他卻謂「喺心底裏面，我自己覺得逢係做咗一啲犯法、唔正當嘅嘢，遲早都要還嘅，好似而家社會出現好多問題或者好多嘢，今日唔能夠總結而家係點，但我相信日後都會有啲嘢，話畀大家聽係對定錯。」

蘇玉華問杜Sir未來會否拍警匪題材電影，他先表示不知道現時有沒有人拍關於警察的電影，而蘇玉華指現在好像沒有人敢拍攝時，杜Sir即說：「係呀，因為越嚟越遙遠，我會諗可以唔從呢個角度（警察）去諗，如果警匪片嘅話，會搵啲比較唔係咁矛盾性嘅題材去諗，用你話得嘅方法，去揣摩一個我話得嘅方法，例如我同韋家輝嘅《神探》，同警察冇關係，我講嗰個人點去睇一件事，唔當係警察image去講，就會冇咁直接去到一啲大家抗拒嘅位。」他又叮囑年輕人若要拍攝電影，沒有必要去硬碰某些題材，更講明：「一定要做落去，但一定要聰明地去做。」

電影題材來自生活

訪問中，蘇玉華問到杜Sir是否覺得香港觀眾夠聰明去解讀他的電影，皆因很多觀眾指杜Sir的電影中含有很多政治隱喻，「例如電影《黑社會》內講到關於選舉、爭做話事人，你係咪真係有政治含意喺裏面？定其實冇？只係啲人諗多咗？」杜Sir就表示沒有刻意去想這些事情，因為所有創作的靈感也是來自社會及生活：「例如2003年大遊行，所有人要求有個普選，呢個好簡單就係社會上面嘅聲音，當拍《黑社會》嘅時候，又咁啱黑社會個字頭又有得選，你話大家有冇關係？其實一啲關係都冇，但整整下個氣候產生，兩嚿嘢走埋一齊，係個時代畀我嘅感覺，我就寫啲咁嘅嘢，係咪刻意去搞？我冇刻意㗎！佢唔出現嗰啲嘢（遊行），我咪唔會出現囉，我意思係話如果冇嗰啲訴求，又唔會出現嗰個題目或議題。」

杜Sir的電影題材很多時會提到「宿命」，對於自己和香港的宿命，他笑指自己是由「做boy變咗做導演」，對於香港，他就認為這是一個好另類的地方，皆因這裏充滿靈活性，全世界也沒有任何地方像香港一樣：「如果香港跌入咗一個框架入面，就不幸，佢（香港）係一個好靈活嘅地方，人靈活、制度嘅好處，法治各方面形成咗香港出嚟，其他地方冇。佢嘅宿命就係得佢一個，佢唔似呢個又唔似嗰個，佢似佢自己，如果佢一旦變咗，佢就離開宿命，仲有一息尚存的話，我覺得我哋應該充滿希望，我哋應該積極啲面對未來。」

在節目尾段，杜Sir選擇了於2004年上映、由郭富城、古天樂主演的《柔道龍虎榜》送給香港人，「拍嗰時因為沙士，本來部戲唔係咁嘅，但我覺得嗰時真係同而家差唔多，大家絕望到不得了，我覺得呢刻遇到嘅問題係一定會過去，疫情一定會過去，從來冇一場疫情到而家係唔會過去嘅，問題係點處理呢個疫情。柔道最重要係企返起身，撻咗落去起返身咪得囉，不停咁去戰鬥。」

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