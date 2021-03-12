大馬歌手黃明志早前執導電影《你是豬》，講述校園暴力及批判種族政策，遭極端分子在大馬警局舉報，慘遭3度被通緝。由於受疫情影響關係，阻礙他返鄉計劃，現時見疫情逐漸舒緩，黃明志今日在facebook宣佈，下個禮拜將會返大馬自首，「被警方通緝了好幾個月，出發前，讓我先發表一下道歉聲明」。

在近6分鐘的影片中，黃明志列出8點道歉聲明。首先他向馬來西亞全國民眾道歉，「有天睡覺醒來突然發現，這10幾年來做了太多錯誤示範，帶給大家太多不良影響，也教壞很多小孩子，如果沒有黃明志，這個世界上不可能有人罵粗話，甚至不會有粗話這種東西，這些被我教壞的小孩子的父母們，根本不需要負任何責任」。

黃明志又以反諷的口吻，表示自己不該敢怒敢言，「不應該對政府有任何批評，他們為人民犧牲了很多睡眠時間，尤其是在處理人民財務上，根本費勁心力，我應該跟警方合作、配合調查，因為他們為人民付出很多，半夜三點都不睡覺，偶爾會出現在馬路邊，非常努力地工作，我不應該批評我們國家的教育制度，因為馬來西亞的教育制度一點問題都沒有，是最公平的存在，馬來西亞根本沒有種族歧視，其實都是我在胡說八道。我根本不應該把這些社會不好的題材，拍攝成電影、歌曲及MV，因為我們國家根本沒有問題，連我們的政府都是合法的」。黃明志最後強調自己精神良好，身體上沒有傷口，更沒有自殺的傾向。在影片最後，他更掀起上衣，露出胸膛，以證自己毫髮無損的模樣。

黃明志在短片中，透露今次是自己第3度被通緝，「也是我在馬來西亞警局的第8個案子，自從2006年我開始使用YouTube到現在，惹了不少爭議，被逮捕、傳訊無數次，出入境都要被攔檢，目前80多次，中間被判刑過1次」。早前他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時，曾透露年初返回大馬，由於遭通緝關係，他慨嘆一下飛機就會被逮捕，他坦言不怕坐牢，反而是怕監獄爆發的武漢肺炎疫情，他坦言：「咳到死也沒人理」。

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