日本國寶級乒乓球手福原愛日前被當地雜誌《女性Seven》踢爆疑出軌，令她成為新聞人物，昨日雜誌再公開姦夫身份，指他比32歲的福原愛細五年，是個能幹兼有型的上班族，年賺逾1,500萬日圓（約107萬港元）。適逢昨日是日本311大地震十周年，福原愛之前與36名運動員拍下打氣片段，原定在其家鄉仙台市舉行的311紀念活動上播出，但已遭大會臨時抽起。

返日續前緣

福原愛與32歲台灣老公江宏傑的婚變風波震驚亞洲，她日前被爆跟一名男子開房過夜，而姦夫的友人昨日爆料，指男方畢業於名門私立高中，之後升讀早稻田大學，與福原愛是同校的學姐與學弟關係。福原愛這位學弟就讀高中時曾加入棒球隊，表現相當活躍，他求學時已染髮及戴耳環，非常受女生歡迎。由於他夠主動及具備溝通能力，畢業後即加入大企業工作，雖然只得20多歲，但已有不錯的發展及收入。報道又指，男方經常被派赴外地出差，工作原本相當忙碌，但受到疫情影響，近期比較清閒，福原愛這段時間剛好返回日本生活，才令兩人再續前緣。昨日出版的《女性Seven》刊出福原愛詳盡訪問，她稱雙方是在六、七年前的一次飯局中認識，當時沒有特別感覺，只視為朋友的朋友，之後兩人也沒有見面，直至她返日後，由於太抑壓，故突然想起對方才主動聯絡，但否認發展婚外情。

一直替福原愛護航的日本雜誌《週刊文春》，就把江宏傑一家形容成「怪物家族」，姑奶江恆亘更成為目標，有指福原愛的3,000萬日圓（約214萬港元）婚戒是江恆亘跟大陸珠寶品牌Bloves協商而來的贊助品，而江宏傑沒出錢買婚戒。江家連日來遭受日媒炮轟，江恆亘友人接受台灣蘋果新聞網訪問，表示江恆亘根本不是日媒所指的個性惡劣，在朋友眼中是個天使，而且低調及真誠。

做內地網紅

另外，福原愛被指將當上全職藝人，由於其內地微博賬戶有514萬粉絲，正被招手到內地發展，而有日媒指福原愛堅決否認不忠，是為打入中國市場，還指她有意改以網紅姿態吸金，但考慮到bilibili及優酷等網上平台的廣告收入仍不及YouTube，故她可能亦會同時做YouTuber。