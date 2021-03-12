韓流天王Rain任嘉賓的KBS綜藝節目《守美山莊》於昨晚播出，Rain除了提到與演員老婆金泰希初次見面的情況外，亦有提起亡母及恩師朴震榮。

Rain現時有妻女，成為外界稱羨的一家四口，但他坦言有時會感到不幸福：「雖然現時有了自己的家庭，還有錢，沒甚麼擔心的，但總是能感覺到母親的空位。母親在我19歲（韓國年齡）時因糖尿病併發症去世，已經感受到絕望和痛苦，因為沒有錢，亦無法為母親舉辦葬禮，連妹妹都沒有飯食，所以有了『甚麼困難都要戰勝』、『只要堅持，就是勝利』的想法，然後放手一搏。」

感激遇上朴震榮

Rain在恩師朴震榮培育下，20歲時成功出道，他表示：「如果沒有遇上震榮哥，我應該會是一個認真工作的勞動者，活得很平凡。」大前輩金守美亦安慰說道：「命中注定遇見的人一定會相遇，現在你也成為為人實現夢想的人啊。」而Rain攜同他旗下事務所推出的新男團Ciipher一同亮相節目，他就下達戀愛禁令，警告組合成員出道後5年都不能拍拖。

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