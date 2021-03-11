現年38歲的無綫前藝員陳積榮一向不煙不酒，但去年卻確診患上第四期肺癌，近這兩個月病情更急轉直下，急需醫療費，他親自拍片尋求幫助，眾圈中人一呼百應捐錢支持陳積榮，郭富城更捐出10萬元及祝願他能渡過難關，而昨日身在醫院的陳積榮坦言近日狀況險峻，惟仍感激各方出手相助。

陳積榮去年8月不幸證實患上第四期肺癌，當時成功籌得80萬元治病，連月來他一直積極抗癌，惟近兩個月病情惡化；腫瘤增至8cm及擴散，他更咳至出血，故需要更龐大醫藥費。陳積榮好友孫慧雪即時在網上呼籲大家捐錢，醫院社工亦轉介給蘋果慈善基金跟進，身體十分虛弱的陳積榮日前也拍片求助，林盛斌、徐榮及姚嘉妮相繼伸出援手，郭富城日前也透過名下的慈善基金捐出10萬元，以助陳積榮解決燃眉之急。

盼起正面帶動

城城經理人小美在陳積榮的fb專頁轉載《蘋果》報道下留言鼓勵：「我代表Aaron Kwok慈善基金轉入款項於指定戶口作支持，希望你加油，早日康復。」小美昨日以短訊回覆《蘋果》時表示：「Aaron的慈善基金一直有幫助不同層面而有需要的朋友。今次是看到陳積榮的一個片段，了解他的病情和嚴重性，所以Aaron同意慈善基金立時啟動捐款行動，希望可以作出一個正面的帶動，令多些團體、機構及朋友向他予以援手。我們不認識他，但是也算是同行，他又很年輕，希望集合多些力量和資源，去幫他一把，集結多些正能量給他，祝福他早日康復，渡過難關！」

陳自瑤（YoYo）、林芊妤（Coffee）、黃婉曼、徐榮及胡渭康等也一同出力捐款給陳積榮，YoYo昨日在將軍澳出席活動時，提到捐出的善款還包括囡囡利是錢，她說：「我本身唔識佢，但睇咗佢段片見佢狀況好差，如果你病都唔會想出嚟喺鏡頭前拍條咁嘅片，相信佢係好需要幫忙先咁做。希望我用呢個行動呼籲其他人，等佢有多啲醫療費可以康復，希望可以傳遞愛，生命影響生命。我有畀條片囡囡睇，問佢想捐幾多畀哥哥，但佢好慷慨，係一個大人都未必會捐嘅銀碼，我都好感動。」Coffee日前也捐出三萬元給陳積榮，她昨日回覆《蘋果》謂：「覺得佢好慘，自己都做呢行，明白呢行冇乜保障，自己畀晒所有醫藥費好慘，趁自己有少少能力，雖然唔係幫到好多，但覺得有病有人支持係開心嘅事。」她直言一直覺得健康及家人才是生命中最重要。

「做化療去打仗」

另外，一直幫助另一抗癌藝人李明蔚的馬浚偉，本月初他在fb做直播唱歌為陳積榮籌款，希望召喚更多人關注。昨日孫慧雪回覆傳媒時，表示陳積榮已入院，其後《蘋果》聯絡上身在醫院的陳積榮，對於各界支持，陳積榮以微弱但積極的聲線說：「好感動，想親口同當面多謝大家，確實有好多圈中朋友支持同鼓勵，我一一都收到。呢幾日我個情況都幾險峻，做咗好多唔同嘅test，聽日有機會做化療，身體預備去打仗，希望可以得到大家多啲嘅鼓勵，感謝咁多位嘅支持，我冇其他嘢要講喇，知道大家都愛我，好支持我，我都好愛大家。」

「陳積榮」暖流之友編號：C4763

網上捐款：http://bit.ly/applecharity