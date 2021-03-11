香港第四波疫情放緩，港府日前開始放寬部份限聚令，多個商場搞現金回饋，刺激市民抑壓多時的購物慾。疫後消費力爆發，連鎖品牌H&M在這個時候，與愛爾蘭設計師Simone Rocha推出聯乘系列，昨日正式在銅鑼灣店發售。系列有齊Simone Rocha招牌的英式可愛夢幻風、公主泡泡袖、珍珠細節及透明紗絹用料等，最貴的產品2,000元有找，但和品牌本身定價過萬元的設計非常相似，在「平着潮牌」的理念下，過百人昨早排隊搶購，消費興旺的場面重現。

五分之一價錢

因疫情關係，內地遊客和水貨客大幅減少，今次排隊的大多是香港人，很多人自言是Simone Rocha的忠粉，主要買來自己穿或收藏，不打算炒賣；亦有人指自己一段時間沒外出shopping，難得可以以平近五倍的價錢買到Simone Rocha的設計，排幾小時也值得，反映市民在經濟環境欠佳下，消費更精打細算。系列昨早8時正式開賣，跟足防疫規定，分多個時段限人數入場，8時至11時30分只開放給social media的遊戲得獎者，及前天一早排隊取籌的顧客，有人準備好購物清單，慳時間「照單執藥」。

排頭兩位是遊戲得獎者，早上7時已排定隊，最後花了一萬多元購物滿載而歸。記者訪問了幾位顧客，最受歡迎是連身裙和頭箍及耳環等飾物，Silas特意來買黑紅碎花連身裙給老婆，而Jasmine則target吊帶slip dress；買了蝴蝶結飾手挽袋的吳小姐，指自己對Simone Rocha不太認識，但在Ig看到很多廣告和明星穿，覺得品牌很少女很喜歡，所以特意來購買。Jenny和Herman則是前日早上8、9時來排隊輪籌的顧客，兩人皆花了近萬元，Herman指自己本身也喜歡女裝，不會穿，但會收藏。

擺上網炒唔起

Simone Rocha x H&M聯乘系列昨早11時半開始開放給公眾購買，未夠11時已經大排長龍，現場目測有至少100人。第二輪排頭位的女士，早上9時多已經來排隊，更有不人朝早買完再排隊買過，每round只有15分鐘時間，人們瘋狂搶購，人人手持兩三袋戰利品，展示驚人購買力，到中午12時，大部份貨品已被清光，尤其是最好賣的連身裙和飾物，只剩下T恤、衞衣和少量鞋履。Simone Rocha x H&M吸引過百人排隊搶購，本地二手網下午亦出現新裝轉售，但炒價不高。

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