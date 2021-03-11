陳積榮患上第四期肺癌，目前身體狀況不大理想，但依然積極面對。其實現時有不少圈中人跟陳積榮一樣，正跟病魔作戰中，只為努力活下去。

31歲李明蔚 癌病反覆

2012年22歲時確診患上鼻咽腺樣囊性癌，及後出現半邊臉癱、右眼無法閉合等。前年癌細胞擴散至肺、肝等器官，八年多以來病情反覆。去年尾眾籌接受免疫細胞治療，活躍癌細胞由初次68跌至2，上月初接受第三次療程，病情持續有改善。

43歲李珊珊 患驚恐症

早年傳患腦瘤，後來自揭2017年患上驚恐症，初期突然呼吸困難、心跳加速及暈眩，看不同專科也找不出病因，她形容自己如瀕臨死亡邊緣。幸好後來終於找出病因，對症下藥逐漸康復中，她特別感謝鄭秀文的鼓勵，指對方把她從深淵救回來。

49歲鄭艷麗 厭食入院

去年6月在fb透露證實患上厭食症，一食就嘔以致無法吸收營養，一個多星期內暈倒兩次，體重跌至不足100磅，最後因太虛弱一度被送入ICU，幸及後平安出院。但之後情況反覆，去年尾再度因厭食症入院。

63歲吳博君 漸凍人症

2018年突然四肢無力入院，檢查後證實患上運動神經細胞疾病（漸凍人症），之後由本身患有小兒麻痹的太太全力照顧。演藝人協會為吳博君開設專戶籌錢，另外劉德華及薛凱琪曾捐錢相助。

66歲金燕玲 等待電療

前年3月不幸發現患上子宮癌，做手術及接受電療，戰勝病魔。但早前她再自爆在今年農曆新年時，拉筋摸到左胸有硬塊，看醫生後確診乳癌，即開刀做手術，預計一個月後接受電療，慶幸及早發現及只屬一期。

83歲余慕蓮 入院多時

近年健康轉差，曾被耳水不平衡困擾多時，去年11月更因肺纖維化入院，曾一度危殆入住ICU，最終大步檻過，留院三個多月後近月轉到九龍醫院療養。本月初她親報平安，之後她欲再接受治療而要求轉往伊利沙伯醫院。