黃耀明（明哥）一直關心47名民主派人士因參與去年初選被控「串謀顛覆國家政權罪」案件，當中43人因不准保釋已被還柙逾1星期，何桂藍被囚於大欖女懲教所內，明哥前日帶備朱古力等零食，探望何桂藍，又在facebook留言：「請大家持續關注被囚與被還柙的同路人。」

除了親身探望給予精神支持，明哥更應何桂藍請求，親身找商台DJ梁文禮，要求加多播放組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）的歌曲，透過大氣電波讓在囚的何桂藍有精神支持及寄託。明哥在facebook留言：「不要輕視你們的創造力，在這爛透的時代，每道微小的音符還是會給我們安慰與力量。」

事源商台節目《叱咤樂壇》主持梁文禮，昨日在節目中提及前日在公開活動上遇見黃耀明，明哥問他可否在節目中多播放Anson Lo及Jer的歌曲，梁文禮笑言：「我好驚訝，唔通你成為咗『鏡粉』（MIRROR 粉絲）。」明哥表示有聽MIRROR歌曲，但未至於成為「鏡粉」，原來明哥出席活動前，到大欖探望其歌迷何桂藍，梁文禮說：「歌迷（何桂藍）提出請求，問明哥可否做多啲新歌，佢哋在囚時係可以聽收音機，可以聽到《叱咤903》好多新歌，明哥話會加快做歌，另外佢好鍾意Anson Lo及Jer，問可否叫DJ們播多啲佢哋嘅歌，好吖！以下一首歌可以送畀你，何桂藍小姐，加油！」

梁文禮在節目中選擇樂隊One Promise與Jer合唱的歌曲《明年見》送給何桂藍。《明年見》部份歌詞，「時代變，人情變，幾多美好不破損，台上見，攔河見，今天你，必須休息，好好脫險」。

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