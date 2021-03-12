鄭中基（Ronald）和RubberBand同樣在4月舉行演唱會，門票亦同樣在今天接受優先購票，結果RubberBand所有優先訂購門票開賣約半小時便售完，有未能成功購票的樂迷，更質疑安排優先購票的音樂平台「彈弓手」，事關門票早上10時開售，不到１分鐘便顯示售完，但有網民在10時30分成功購入。至於Ronald的演唱會，今次特設價值$6000的車輛套票，早上10時開賣不久亦光速售罄，只餘其他座位門票，門票正式開售日則是本月26日。

Ronald於4月24日及25日假中環海濱活動空間舉行的演唱會，是次演唱會最特別之處是除了一般演唱會座位，還在舞台前增設車輛套票，除了每車限坐4人，還限定車輛不可超過1.65米，避免阻礙其他觀眾視線，有網民今日成功購票後在Ronald的facebook開心報喜，亦有網民表示疫情關係一直想買到車輛門票，未能成功搶購十分失望。在疫情下開騷的Ronald則表示：「香港未試過drive in形式show，會幾好玩，又唔會違反限聚令，一家大細可以坐喺車睇，應該係值得做同幾好玩嘅一件事，所以就應承了主辦單位！」

至於RubberBand４月４日及５日舉行的紅館演唱會，優先門票開售即被秒殺，不少樂迷留言表示不連位都照買，但有未能成功購票的網民則表現無奈，門票開售1分鐘便售罄，但之後又有網民買到，怒斥購票網「可恥」，有網民更嘆謂：「畀條生路行吓啦，一分鐘都無就話賣晒。」、「請問係咪全港只賣兩張？1000入去，show 最後兩張？」

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