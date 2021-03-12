韓國人氣男團防彈少年團（BTS）現時紅遍全球，成績屢破紀錄，組合今日有傳來好消息，於去年推出的專輯《Map of the Soul: 7》就獲得國際唱片業協會（IFPI）認證，成為2020年全球銷量最高的專輯。

《BE》成亞軍

IFPI近日透過官方網站公開了2020年全球專輯銷量榜，BTS的《Map of the Soul: 7》及《BE》分別排在冠亞軍，令BTS成為首隊奪得該銷量榜冠軍的非英美出身歌手，至於BTS亦是2020年全球歌手排行榜的冠軍。IFPI會長表示：「BTS在IFPI全球排行榜上取得的成功是史無前例的，他們的音樂在全世界獲得了巨大的人氣。」

入圍格林美

而BTS將於後日（當地時間）參加第63屆格林美獎（Grammy Awards），組合憑英文歌《Dynamite》獲得最佳流行組合或團體的提名。而他們已進行了事前錄影，到時將為格林美帶來精采演出。

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