54歲的黃金盛女陳法蓉是愛犬之人，她不時在社交網分享家中愛犬的生活相，同時也是孝順女的她，亦會分配時間陪伴爸爸。日前《蘋果》見兩父女帶着其中一隻愛犬到荃灣看獸醫，先把愛犬帶進診症室，之後他們就坐在外面等候，為了消磨時間，陳法蓉就跟爸爸玩自拍，影完相後她非常專心耷低頭執相，在照片上加賀年的花邊，並分享到微博。

當護士把愛犬交還給陳法蓉，她隨即將愛犬抱入懷中，而了解愛犬習性的她，明白愛犬可能有解決大、小便的需要，於是馬上把牠抱出診所，並放在路上，待小狗小便後，陳法蓉貼心地在布袋中拿出毛巾為愛犬清潔，旁邊的陳爸爸都幫手。愛犬其後再大解，狗奴陳法蓉又蹲在旁邊陪伴，還遞上報紙墊地，愛犬便便後，她熟手地把狗屎包好再拿去丟掉，甚有公德心。陳法蓉的愛犬解決完，顯得特別舒服暢快，她也安心把牠放上車，然後跟爸爸開車離開，兩父女一齊去嘆茶。

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