台灣天后蔡依林（Jolin）去年舉行UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會，反應熱烈，今日再宣佈加場，4月將在台北小巨蛋舉行一連三日的演唱會，令粉絲們非常期待。忙於準備演唱會的Jolin，日前特意抽空出席BVLGARI的頂級珠寶暨腕錶展，還連換兩個造型，性感優雅登場。

Jolin首先着上倫敦品牌David Koma的黑色單肩晚裝，兩件頭的剪裁輕晒腹肌，半截裙開衩位置拼接金屬網紗，更添前衛氣息，腳踩Giuseppe Zanotti水晶高跟涼鞋，戴上價值超過2000萬的藍寶石頸鏈，嫵媚又帶個性。 之後Jolin換上Alexandre Vauthier墨綠色條紋吊帶連身褲，改戴同樣值過千萬的祖母綠、珍珠鑽石珠寶，由頭閃到落腳，bling bling亮眼，貼身加Deep V的剪裁讓好身材表露無遺，份外誘人，比珠寶更搶眼，她更笑言這兩套造型是最保守的，「我穿什麼都辣吧！」盡顯天后氣勢。

Jolin又指自己很喜歡色彩繽紛的珠寶，年輕曾衝動買過很貴的頂級珠寶，但現在不會隨便亂買，主要只target像耳環或手錶等可以隨時搭配的珠寶。至於如何穿搭珠寶？她則說：「看心情」。

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