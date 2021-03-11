馮盈盈和江嘉敏去年因出席富豪船P後反目，近日她倆被安排主持節目《解構心機女》。大前日開工她們各自在社交網上載「破冰」合照，馮盈盈先點題以「破。冰」做引子，江嘉敏則留言以生理期「走冰」為由拒飲馮盈盈請客的凍珍珠奶茶，兩人又被指各自P靚自己樣貌才上載照片，讓對方臉容繼續肥脹示人，顯然面和心不和。昨日兩人在將軍澳舉行的節目記招上再交鋒，繼續表面互相恭維，實則針鋒相對。

自認未夠細心

馮盈盈昨日穿上bra top晒事業線搶鏡，合照前更補妝，讓只露腿的江嘉敏站着等。問兩人是否「破冰」？馮盈盈說：「係走冰先啱，講緊我請佢飲珍珠奶茶，嘉敏第一日做主持會緊張，所以請佢飲嘢為佢打氣，係我未夠細心。」更隨即向江嘉敏致歉︰「唔知道你生理期，冇準備到熱朱古力。」

談到「破冰合照」的P圖風波，江嘉敏說：「邊個P肥我先，你講邊張相先？」馮盈盈暗寸︰「我從來冇講過我啲相冇P圖，有P我會大方承認，只要唔好P到面目全非又唔認咪冇問題囉。」她解釋相片是助手操刀，原相亦在對方手上，更語帶雙關指個底好緊要，所以早上六時半出門跑步去水腫，保持最佳狀態就不用P圖。

受唔起做師姐

其間江嘉敏突然擦鞋叫馮盈盈做師姐，馮盈盈反應十分大：「應該係我叫番你做師姐先啱，你14年入行，嗰陣又拍劇又拍電影，我仲讀緊大學，所以你唔好再嗌我師姐，我受唔起！」被窒的江嘉敏只識笑住解畫︰「主持你係前輩嘛！要跟你學嘢。」

對於屢傳不和，問二人被安排合作做主持會否擔心「兩敗俱傷」？江嘉敏說：「一直冇咁嘅事，只係大家不斷抹黑、發酵。」馮盈盈則附和稱最好用行動證明，強調兩人從來沒有不和。談到對心機女的看法，江嘉敏認為全人類都是有心機的人，馮盈盈則謂：「嘉敏都講過，心機可能係好嘅，可以代表心思，所以大家都係心機女。」

江嘉敏談到之前有疑似「江媽媽」代女出頭，在網上鬧爆馮盈盈fans，她激動說自己是公眾人物，願意接受批評，但希望家人可倖免。而馮盈盈前晚貼相叫「Shut up」，指該輯令人差點認不出她的相全靠最強filter：化妝、髮型、造型和攝影，似有弦外之音。