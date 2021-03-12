家庭真人騷猶如「照妖鏡」，始終露出馬腳！「台灣最美第一主播」侯佩岑早前帶老公黃伯俊及母親林月雲參與大陸綜藝節目《婆婆與媽媽》，一度傳出酬勞約1500萬元人民幣，節目當中有一幕講林月雲及侯佩岑母女談心，林月雲訴說兩度破壞自己的「閨密」的家庭往事，台媒即為邱家抱不平，譴責侯佩岑一家收錢把家醜外揚，再度傷害別人的家庭。

不少大陸網民在微博批評她們母女浮誇噓寒問暖，「客氣到不像是親生，跟交際一般」，另有網民指看到侯佩岑跟老公黃柏俊相處也覺得累，在節目中有一幕黃柏俊開視像會議，侯佩岑幫老公整早餐，反復問五、六次，包括「你要荷包蛋還是炒蛋」之類，打擾正在開會的老公，還抱怨對方每次都不回答。

大陸網民好奇她結婚十年都搞不清楚老公的口味，還是刻意在鏡頭前表現得賢良淑德、平時應該不做家務，網民紛紛留言「「上節目臨時抱佛腳，刻意表現」、 「也許是媽媽的身教讓她覺得不分場合的噓寒問暖會讓人覺得她很體貼，只是她忘了時代變了，觀眾也變聰明了」，另有網民認為「侯佩岑太強勢，黃柏俊又太含蓄，相處好窒息。問他舒不舒服也好像想聽一個滿意的答案，而不是真的關心他的感受」。

翻舊賬揭「最強第三者」情史

連日侯佩岑與母親林月雲遭網民炮轟，指當年林月雲介入好友郭美純的婚姻，更為侯世宏誕下女兒侯佩岑，雖然侯世宏承諾離婚再娶林月雲，可是最後不了了之，林月雲才憤而斬斷孽緣，不過侯世宏相當愛錫女兒，在他的堅持下，妻子郭美純同意讓侯佩岑認祖歸宗，幾年後傳林月雲搭上牌友蔡貴照的老公邱嘉雄，曾傳蔡貴照曾怒摑林月雲一巴，最後仍挽回不了老公的心，邱嘉雄更搬離屋企，與林月雲在豪宅同居31年，邱嘉雄愛屋及烏，把侯佩岑視如己出，侯佩岑於2011年在峇里舉行婚禮，就是挽着「PaPa」邱嘉雄的手進場。

由於近日侯佩岑媽咪現身真人騷節目，被指「消費」舊愛，今日有台媒周刊翻她舊賬，指富商邱嘉雄於2014年診斷癌症，盛傳當時林月雲突然提出分手，不顧同居31年情義，在邱嘉雄臨終前的生活，幾乎都是邱家處理，就連喪禮都是元配打點，林月雲都未出現，有指邱嘉雄大筆遺產幾乎都留給林月雲，只給蔡貴照一間房產和現金。

此外，周杰倫與蔡依林當年被譽為「樂壇金童玉女」，戀人關係早已是事實，沒想到2005年周杰倫與侯佩岑在日本被影到同遊才結束「雙J戀」，有傳Jolin看到媒體報道才得知此事，侯佩岑曾被冠上「第三者」稱呼，蔡依林憔悴現身形容兩人關係「曾經很陌生、曾經很要好」，透露自己最後才知道「被出局」。

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