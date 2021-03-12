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日本尊尼事務所組合V6今日被爆將會解散，42歲成員森田剛更會離巢，定在今年11月1日的出道紀念日正式散Band，事務所亦在消息曝光後發聲明證實消息。

據《週刊文春》今日搶先報道，成軍25年的V6已決定解體發展，成員井之原快彥、長野博；岡田准一及森田剛已成家立室，森田剛與47歲失婚影后宮澤理惠在2018年3月拉埋天窗，據指森田剛婚後積極轉型，希望專注發展演員事業，認為一直有尊尼藝人的包袱是無法有創新挑戰，去年底已決定離開尊尼事務所。日媒《女性Seven》報道，宮澤理惠帶住為前夫所生的11歲女兒，日前偕森田剛外出食蕎麥麵，其間兩夫妻在店外抽煙，對話時還一臉嚴肅，似乎是談起V6解散問題。

V6向來是六位一體，隊中分成兩小隊，較年長三位成員組成20th Century，年輕三人組則是Coming Century，由於森田剛已堅決告別尊尼事務所，故其餘五人也會尊重其意見，亦認為「六缺一」的情況下已不再是V6，才決定解體，但Coming Century仍會保留繼續發展。

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