韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，將於今晚播出第7集，劇組就率先公開了劇照，而香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

證人身份上庭

上集提到宋仲基及全汝彬對抗巴別集團卻處處受到阻滯，結尾時宋仲基以證人身份現身法庭，引起觀眾好奇，今集就將會交代一切前因後果。公開的劇照可見，宋仲基以型爆西裝look現身，一臉冷漠地望着前方，反而全汝彬就展現出勝利的笑容。不過在另一劇照中，全汝彬及宋仲基就身在警署，全汝彬更被關進拘留所，她用焦急的眼神向宋仲基求助，未知宋仲基又會如何解救對方。

CG效果勁

另外，tvN在官方YouTube頻道中公開了《Vincenzo》的製作花絮，原來首集中宋仲基身處的意大利所有場景，包括超豪華的意大利建築、放火燒莊園等場面，原來全都是CG製作而成，引起網民熱議，大讚劇組後製能力強勁、宋仲基演技好等。

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